Sissi Gijsen is goed op dreef op CDI Ornago. Gisteren werd de amazone met haar pony New Star (v. Speykbosch Nelson) tweede in de landenproef en vandaag in de individuele proef noteerde het duo de winnende score van 70,225%. Dat betekent ook de eerste internationale zege voor de combinatie die eerder al meerdere top 5 klasseringen behaalde.