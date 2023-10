Sissi Gijsen wint Kür in Le Mans met nieuw PR

Sissi Gijsen heeft CDI Le Mans afgesloten met een overwinning en een nieuw persoonlijk record in de Kür op muziek. De amazone stuurde haar pony New Star naar een score van 76,967% en verbeterde daarmee de score van 76,417%, die ze eerder dit jaar behaalde op CDI Sint-Truiden. In de Kür voor pony's was er een derde prijs voor Megan Hiemstra en Brouwershaven's Peligrini met 74,150%.