Sissi Gijsen en Dominique van Dalsen dansen naar PR in kür CDI Sint-Truiden

Op de afsluitende dag van CDI Sint-Truiden stond voor de pony's de kür op muziek op het programma. Sissi Gijsen zette het beste Nederlandse resultaat neer: met New Star (v. Speykbosch Nelson) mocht ze de tweede prijs in ontvangst nemen. Dominique van Dalsen reed Zky (v. Zodiak Boy For Future) naar de vierde plaats.