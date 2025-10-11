Sissi Gijssen, Esmae Niessen, Rowi Pille en Sterre de Boer in de prijzen op CDI Troisdorf

Na Dominique Filion die al drie keer in de prijzen reed op CDI Troisdorf (winst Inter A en B met KHA Diva Corieta Texel en 2e plaats Grand Prix met The Boss) kaapten Nederlandse jeugdamazones vandaag ook verschillende prijzen weg op het concours in Keulen.

Esmae Niessen scoorde met EK-pony Strandgaards Do It My Way 70,667% in de landenproef voor pony’s, goed voor de 2e plaats. Sissi Gijssen kwam in de juniorenlandenproef met Lotus Elan J2L (v. Ferdeaux) op 67,273%, goed voor de 3e plaats. Bij de young riders werden zowel de 2e als de 3e plaats door Nederlandse amazones bezet: Rowi Pille werd met Napoleon (v. Just Wimphof) 2e met 65,98% en Sterre de Boer en Marava (v. Daily Diamond) sloten aan op de 3e plaats met 64,608%.

De Grand Prix-kür op CDI Troisdorf werd gewonnen door de Zweedse ruiter Jacob Noerby Soerensen met Sheeran (v. Sir Donnerhall) met 74,175%.

Uitslagen

Bron: Horses.nl