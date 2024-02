Sissi Gijssen opent CDI Lier met derde plaats, GP-paarden maken children-debuut

Sissi Gijsen is goed begonnen aan CDI Lier. Op de openingsdag reed ze New Star (v. Speyksbosch Nelson) in de landenproef voor pony's naar de derde plaats. Bij de children zette Fyline Boschloo-Karsijns met Heavens Voice (v. Voice) het beste Nederlandse resultaat neer en waren er mooie debuten van twee Grand Prix-paarden: de KWPN-hengst Jerenzo Texel (v. Enzo Ferrari) met Britt Kikkert- van der Linde en Verdi de la Fazenda (v. Florett As), het voormalige toppaard van Thalia Rockx, met Foor Kulik.

Bij de pony’s werd Sissi Gijsen door jurylid Janine van Twist op de eerste plaats gezet, de twee andere juryleden hadden een zesde en achtste plaats in gedachten. Uiteindelijk werd het met een gemiddelde score van 71,286% de derde plaats. De zege ging naar de Deense Sofia Rosenkilde. Zij reed haar pony DSP Cosmo Royale (v. Cosmopolitan) naar 72,333%.

Children

De inloopproef voor children werd gedomineerd door Duitse amazones, vooral dankzij hun hoge quality-scores. Zij legden beslag op alle drie de podiumplekken. De zege was voor was Lilli von Helldorff en Tropensonne (v. Tobago) met 79,982%. Achter het Duitse geweld mocht Fyline Boschloo-Karsijns zich als vierde, en daarmee beste Nederlandse, opstellen. Haar proef met Heavens Voice (v. Voice) werd beloond met 75,715%.

Grand Prix-paarden

Britt Kikkert-van der Linde maakte met de thuisgefokte Jerenzo Texel (v. Enzo Ferrari), die door haar moeder Eva van der Linde in de Grand Prix werd uitgebracht, haar internationale debuut bij de children. Dat was goed voor 74,357% en de vijfde plaats. Ook op de zesde plaats een bekend Nederlands paard: Grand Prix-paard Verdi de la Fazenda (v. Florett As), die eerder door Thalia Rockx uiterst succesvol werd uitgebracht. Zijn internationale children-debuut met Foor Kulik was goed voor 73,375% en de zesde plaats.

Uitslag landenproef pony’s

Uitslag inloopproef children

Bron: Horses.nl