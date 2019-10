Sjef Janssen: ‘Ik wil meer tijd aan mijn kinderen besteden’

Gisteren kwam het nieuws naar buiten dat Sjef Janssen een jaar eerden dan contractueel was afgesproken zijn taken als team manager van het Belgische dressuurteam neer zou leggen. Aan de samenwerking tussen Janssen en de Belgische paardensportfederatie KBRSF komt aan het eind van dit jaar een eind. De toptrainer uit Erp wil het nu wat kalmer aan gaan doen.

Janssen: ”We hebben het afgelopen jaar geëvalueerd en we hebben geconstateerd dat het streven om de Olympische kwalificatie binnen te halen niet gelukt is. Er vindt nog overleg plaats over een eventuele andere samenwerking, omdat er nog een aantal Belgische ruiters bij mij willen blijven trainen. Hoe dit vormgegeven wordt is nog niet bekend.”

Beëindiging contract

Janssen: ”Mijn contract eindigde eigenlijk na de Olympische Spelen, maar nu eindigt het 1 jaar eerder. Als je niet naar de Olympische Spelen gaat is het een dood jaar en dan moet je kijken of het nog zin heeft om iets te ondernemen.”

Toekomstplannen

Janssen begeleidt op dit moment de succesvolle, in Nederland wonende Hongaarse Jazmin Yom-Tov. Janssen: ”Ik wil mij blijven concentreren op de begeleiding van deze amazone. Zij heeft veel paarden en deze begeleiding kost mij veel tijd. Ik wil er nu niks bij doen. Mijn kinderen rijden internationale wedstrijden en ik wil hier ook meer tijd aan besteden en van deze tijd genieten.”

Bron: Horses.nl