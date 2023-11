Sjef Janssen slaat handen ineen met Iñigo Astiz Tabar en introduceert Equinest

Equinest is een nieuw bedrijf in de paardenwereld. Sjef Janssen en de Spaanse dressuurruiter en -handelaar Iñigo Astiz Tabar bundelen hun krachten (handel, training en sport) in de dressuurwereld. Equinest is een 'nest' waar ruiters terecht kunnen voor alles: van de zoektocht naar een paard tot succes in de dressuurring.

Sjef Janssen is misschien iets minder zichtbaar in de paardenwereld dan voorheen, maar dat betekent niet dat hij minder actief is. Samen met de Spaanse dressuurruiter en -paardenhandelaar Iñigo Astiz Tabar heeft hij de krachten gebundeld in Equinest.

Fundament van succes in de ring

“Onze missie is het om ruiters samen te brengen met hun ideale paardenpartners, dat is het fundament van elk succes in de ring. En daarbij begeleiden we elke stap: van het zoeken en vinden van paarden tot het daadwerkelijke succes in de ring.”

Uitbreiden richting Midden Oosten

De successen van Sjef Janssen in de dressuurpaardenwereld zijn een ieder bekend en in veel opzichten lastig te evenaren. Toch denken Janssen en Astiz Tabar dat er nog ruimte is voor volgende stappen. “Onze toekomstplannen zijn onze marktpositie verstevigen wereldwijd, daarnaast zijn wij aan het uitbreiden naar het Midden-Oosten.” Hoe? “Door een uitzonderlijk niveau aan paarden in onze portfolio te hebben.”

Bekijk hier de website van Equinest