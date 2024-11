Skodborg Merrald wint 3* GP Compiègne met Znickers, Van Kempen 4e

Nanna Skodborg Merrald heeft met de elfjarige Blue Hors Znickers (v. Blue Hors Zack) de 3* Grand Prix op CDIO Compiène gewonnen. De hengst die in maart zijn debuut maakte in de Grand Prix liep naar 72,587% in Compiègne. Voor Nederland zette Floor van Kempen met de zelfgefokte Geronimo (v. Bordeaux) het beste resultaat neer, na een steady proef kwam er 70,522% op het scorebord te staan. Weer een nieuw PR voor de combinatie.

In de 3* van Compiègne kwamen in totaal vier combinaties over de 70%. Naast Skodborg Merrald scoorde ook Juliëtte Ramel met Gideon KH (v. Rhodium) in de 72% met 72,239%. Juliëtte Ramel maakt aanspraak op een plaats in het Zweedse team, dat tot de directe concurrenten van Nederland behoort. Daarvoor heeft ze niet alleen Gideon KH mee naar Compiègne genomen, maar ook zijn inmiddels 18-jarige driekwartbroer Buriel KH (v. Osmium). Haar meervoudige kampioenschapspartner liep voor de laatste keer in Kronenberg in juli 2023.

De Franse Camille Judet Cheret werd derde met Herelja Higgins (v. Johnson) met 70,717%.

Bron: Horses.nl