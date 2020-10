Skylar Bos boekt eerste CDI-winst met Choice Finch

Skylar Bos is vandaag goed begonnen aan CDI Le Mans. Met Choice Finch (Voice x Silvano N) zette de amazone in de eerste proef van de Grand Prix U25, de Intermédiaire II, de fraaie score van 71,353% op de borden. Daarmee won het duo met drie procent voorsprong de rubriek.

De dertienjarige Choice Finch maakte onder Skylar Bos afgelopen februari zijn debuut in de internationale sport. In Lier werden ze toen twee keer derde. De tweede keer in het buitenland was vorige maand in Hagen. Daar werd de combinatie twee keer vierde. Vandaag in Le Mans behaalden ze hun eerste internationale overwinning. Naast de winst was het resultaat van 71,353% goed voor een A-kadersscore.

Bron: Horses.nl