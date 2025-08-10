Skyline To B geblesseerd op WK Jonge Dressuurpaarden

Skyline To B (Bue Hors St. Schufro x Ampère) en zijn amazone Yara Reichert kwamen in de kwalificatieproef voor zevenjarigen op het WK Jonge Dressuurpaarden niet tot het resultaat waarop ze hadden gehoopt (31e met 69,572%), maar bleven een dag later afwezig in de kleine finale van deze leeftijdscategorie. Reichert heeft inmiddels bekend gemaakt dat de voorheen bij meerdere Duitse stamboeken goedgekeurde, maar inmiddels gecastreerde Skyline To B een blessure aan de oppervlakkige buigpees heeft opgelopen.

“Hij is nu onderweg naar huis, om zes weken te genieten van zijn welverdiende rust, in de frisse lucht en op de groene weiden. Het welzijn van het paard is het belangrijkste en nu duimen dat alles snel en goed geneest”, aldus Reichert een dag geleden op social media.

De Duitse amazone kocht Skyline To B in het najaar van 2024. Voor die tijd werd de St. Schufro-zoon gereden door Carl Hedin. De Zweedse ruiter bracht hem in 2023 aan de start op het WK Jonge Dressuurpaarden en eindigde in de finale net naast het podium op de vierde plaats.

Castratie

Begin dit jaar maakte Reichert bekend het paard te hebben laten gecastreerd. De Grand Prix-amazone vertelde dat hij erg veel hengst was en het leven tussen de merries hem veel stress bezorgde.

Dit jaar bracht Reichert de SWB-ruin op een aantal nationale Lichte Tour-wedstrijden uit, maar dat bleek nog niet altijd even makkelijk.

