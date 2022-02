Dit jaar worden de wereldkampioenschappen dressuur, para-dressuur, springen en voltige in het Deense Herning georganiseerd. Een enorm evenement, waar naar verwachting 200.000 bezoekers worden ontvangen. Met ongeveer 800 paarden uit zeventig verschillende landen is het WK één van de grootste sportevenementen die ooit op Deense bodem is georganiseerd. De organisatie maakte onderstaande video, waarin men alvast een rondleiding over het terrein krijgt.