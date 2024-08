Snoop Dogg en Martha Stewart bespreken Dinja van Liere en Charlotte Fry op NBC

Dat Snoop Dogg en Martha Stewart de landenwedstrijd dressuur op de Olympische Spelen in Parijs hebben bezocht, zal niemand zijn ontgaan. Dat was niet zonder reden. De twee bespraken later bij de Amerikaanse zender NBC de dressuursport en daarbij was er een glansrol voor Dinja van Liere met Hermès (Snoop Dogg: "the horse is tapdancing") en Charlotte Fry met Glamourdale.

Over Dinja van Liere en Hermès zegt Martha Stewart: “Dit zijn grote dieren, een paar duizend pond en het lijkt alsof de vrouw die er op zit niets doet.” Stewart waagde zich waarschijnlijk vanwege twijfels over hoe je het uitspreekt niet aan de naam van Dinja van Liere (“this is a Dutch rider“), maar deed dat wel bij Charlotte Fry: “This is Charlotte Fry and Charlotte Fry is an amazing rider.”

Snoop Dogg zegt dat hij fan is van dressuur. “Dit is mijn nieuwe favoriete sport. Ik houd van de chemie tussen bestuurder en paard. Ik noem het bestuurder omdat ze het paard besturen.”

“Hij was really into it“, vult Stewart aan.

Bron: NBC