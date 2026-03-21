So Perfect en Tinne Vilhelmson-Silfvén winnen finale van Lövsta Future Challenge

Pedigrees by HorseTelex
So Perfect (v. Sezuan) - Foto: Helgstrand Dressage
Door Petra Trommelen

Vorig jaar werd de voormalig Oldenburger reservekampioen So Perfect (v. Sezuan) verkocht aan het Zweedse Lövsta Stud, met het oog op een Grand Prix-carrière voor de ervaren amazone Tinne Vilhelmson-Silfvén. Gisteren maakte het duo een sterke indruk tijdens het Adequan Global Dressage Festival in Wellington door de finale van de Lövsta Future Challenge te winnen met 71%, een klasse die speciaal is bedoeld voor jonge Grand Prix-paarden in ontwikkeling.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
