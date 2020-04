Sönke Rothenberger: ‘Deelnemen aan een online wedstrijd, dat kan ik me niet voorstellen’

Net als vele andere topruiters keek ook Sönke Rothenberger er naar uit om in het buitenseizoen weer te kunnen starten. Onlangs gaf de ruiter nog aan dat hij van plan was om zijn toppaard Cosmo (Van Gogh x Frühling) op Horses & Dreams in Hagen weer voor het eerst te starten, maar die wedstrijd gaat vanwege het coronavirus niet door. Om dan in de plaats daarvan online te starten ziet Rothenberger niet zo zitten vertelde hij in een interview met Dressuursport Deutschland: "Mijn paarden gaat het ook goed zonder wedstrijden, ze zijn allemaal fit en vrolijk."

“Natuurlijk heb ik de winterperiode gebruikt om te trainen en had ik ook mijn zinnen gezet op het buitenseizoen. Hagen maakte altijd deel uit van mijn programma, maar dat gaat nu niet en het lijkt erop dat het langer zal duren”, vertelt Rothenberger. “Deelnemen aan een online wedstrijd als alternatief, dat kan ik me niet voorstellen. Over het algemeen denk ik dat online wedstrijden moeilijk zijn. Mijn paarden gaan prima, ook zonder wedstrijden, ze zijn allemaal fit en vrolijk. En de jonge paarden ontwikkelen zich ook goed door.”

Veel jonge paarden

De Duitse ruiter heeft de afgelopen jaren veel in jonge paarden geïnvesteerd. Hij heeft momenteel zestien tweejarigen en 23 jaarlingen op stal en wil dit jaar ook zo’n tien veulens kopen. “De meeste van de jonge paarden heb ik als veulen gekocht. Echt goede paarden van vijf of zes zijn moeilijk te vinden en je valt flauw als je weet wat ze dan kosten”, aldus Rothenberger, die bij het kopen van de veulens let op drie goede gangen, een goed fundament en een hele goed moederstam. “Bij de hengsten probeer ik te bouwen op een mix van bewezen en jonge hengsten, want de fokkerij ontwikkelt zich zo snel tegenwoordig, dat je niet alleen op bewezen hengsten in kunt zetten. Je kunt niet denken dat je een goeroe bent en dat je als je twee veulens koopt er dan wel een goede tussenzit, maar ik denk dat je blij kunt zijn als tien procent van de veulens die je koopt, echt goed blijkt te zijn.”

Alle paarden thuis

Afgelopen december konden er al weer een hoop paarden naar ‘huis’ verhuisd worden nadat een brand vorig jaar een groot deel van Gestüt Erlenhof had verwoest en inmiddels staan sinds een week echt alle paarden weer thuis. “We zijn nog wel bezig met van alles op te ruimen en er moet ook nog hier en daar nog gezaaid worden in de weides, maar het nieuwe hoofdgebouw met stallen is nu echt klaar”, vervolgt Rothenberger. “De oude stal en de gebouwen hadden echt hun charme, maar we hebben toch gekozen voor nieuw, zodat we niet de hele tijd aan de brand herinnerd worden.”

Bron: Dressuursportdeutschland