Sönke Rothenberger en Fendi maken indruk in Frankfurt

Na het sterke internationale debuut van Fendi en Sönke Rothenberger in Leeuwarden, waar zij Dinja van Liere voor moesten laten gaan, was er vandaag een overtuigende zege voor het veelbelovende paar. Rothenberger en de Franklin-zoon scoorden in de inloopproef van de Louis Dor Preis in Frankfurt 79,553% en sloegen daarmee een groot gat naar de nummer 2 Frederic Wandres met Harrods 3 (v. Hochadel). De derde plaats was voor Ann-Kathrin Lindner met FBW Lord of Dance (v. Lingh).

Daarmee bestond het hele podium uit paarden die al enige ervaring in de Grand Prix hebben, terwijl de Louis Dor gezien kan worden als een voorbereiding op dat hoogste niveau voor paarden tussen 8 en 10 jaar oud.

De jongste, de beste

De jongste was vandaag met afstand de beste. De 8-jarige Fendi behaalde vooral topscores in passage (enkele 9’s), maar liet in stap nog een steekje vallen. Toch kwam bijna 80 procent op het bord te staan, terwijl de 9-jarige Harrods 3 onder Frederic Wandres uitkwam op 74,914%. De 10-jarige FBW Lord of Dance verzamelde 73,127% voor zijn amazone Ann-Kathrin Lindner.

