Sönke Rothenberger en Fendi winnen in Hagen allereerste Spécial

Nadat Sönke Rothenberger met Fendi (Franklin x Diamond) donderdag op Horses & Dreams in Hagen de Grand Prix won, waren ze vandaag ook de beste in de Grand Prix Spécial. Rothenberger stuurde het negenjarige toptalent in zijn allereerste Spécial naar 78,341%.

Voor de passage verschenen meerdere negens op het protocol en voor de passage op de laatste AC-lijn een ultieme tien. Ook de wisselserie om de twee werd beloond met negens. Met hoge scores en een dubbele zege op pas zijn tweede CDI, na het debuut vorig jaar in Leeuwarden, zijn de verwachtingen voor dit seizoen hoog. Jonny Hilberath, naast Monica Theodorescu trainer van de Duitse dressuurploeg, laat weten dat Rothenberger en Fendi erbij zullen zijn op het Duitse kampioenschap in Balve, dat doorgaans geldt als observatie voor de internationale kampioenschappen.

Drie over de 75, met Kittel op 2

Drie combinaties gingen over de 75% heen waarvan Patrik Kittel de beste was. Met Forever Young HRH (v. Fürst Fugger) werd hij in Grand Prix derde en nu klom Kittel met 75,808% op naar de tweede plaats.

Nilshagen, Skodborg Merrald en Helgstrand

Therese Nilshagen en de ervaren Dante Weltino (v. Danone I), die in de Grand Prix vijfde werden, reden vandaag de derde score van 75,277% bijeen. De derde combinatie die over de 75% ging was Nanna Skodborg Merrald met Blue Hors St. Schufro (v. St. Moritz jr). Hun proef werd beloond met 75,277% en daarmee de vierde plaats. Voor de Spécial van Andreas Helgstrand en Queenparks Wendy (v. Sezuan) gaven de juryleden 74,149%. Met die score maakte de combinatie de top vijf compleet.

Lynne Maas

Beste Nederlandse was Lynne Maas. Met haar Jazz-merrie Electra reed ze 69,659% en werd daarmee tiende.

Uitslag

Bron: Horses.nl