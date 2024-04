Sönke Rothenberger en Matchball OLD winnen 4* GP kür met dik 80% in Hagen

Sönke Rothenberger schreef vanavond de CDI4* GP kür op muziek op zijn naam met Matchball OLD (v. Millennium). Met een score van 80.945% werd de combinatie unaniem aan kop geplaatst. Sandra Sysojeva en Ingrid Klimke volgden op nummer twee en drie.

Na de overwinning in de Grand Prix afgelopen donderdag, was het geen verassing dat Rothenberger met de overwinning naar huis ging. Wel zette de Poolse Sandra Sysoveja een verrassend goede proef neer. Waar ze donderdag nog derde werd achter Ingrid Klimke, wist ze vandaag op Klimke voor te blijven en tweede te worden. Sysoveja scoorde een persoonlijk record van 77.270% met de 8-jarige merrie Maxima Bella (v. Millennium).

Klimke, Kanerva en Müller-Lütkemeier

Ingrid Klimke stuurde First Class 92 (v. Fürstenball OLD) naar de derde plaats met 76.430% en bleef daarmee nipt voor op Emma Kanerva. De Finse amazone scoorde 76.400% met Feldrose FRH (v. Feuerspiel). Fabienne Müller – Lütkemeier maakte de top vijf compleet met Valencia AS. Ze liet 76.115% op het scorebord verschijnen met de 13-jarige Vitalis-nakomeling.

Bron: Horses.nl