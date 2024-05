Sönke Rothenberger en Matchball winnen 3* GP München met dik PR

De resultaten van Sönke Rothenberger en Matchball OLD (Millennium x De Niro) zitten flink in de lift. Vorige maand was er in Hagen een dubbele zege in de 4*: 73,348% in de Grand Prix en in de kür gingen ze over de magische 80% heen. Vandaag in de 3* Grand Prix van CDI München ging Rothenberger al weer over zijn score van Hagen heen: 75,195%. Dat was goed voor een afgetekende zege én een dik persoonlijk record.