Sönke Rothenberger hoopt op rentree Cosmo in Hagen

Sönke Rothenberger heeft aan Eurodressage laten weten zijn toppaard Cosmo (Van Gogh x Frühling) op Horses & Dreams in Hagen - dat eind april plaatsvindt - de ring in te willen rijden, tenzij het evenement wordt afgelast met het oog op het coronavirus. Rothenberger bracht de dertienjarige KWPN'er vorig jaar twee keer aan start, waaronder op het Europees kampioenschap in Rotterdam. Daarna hield de ruiter Cosmo thuis.

Rothenberger heeft Cosmo de afgelopen vier jaar spaarzaam ingezet en reed hem voor een belangrijke wedstrijd (in 2016 de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, in 2017 het Europees kampioenschap in Gothenburg, in 2018 de Wereldruiterspelen in Tryon en vorig jaar Rotterdam) slechts twee of drie keer de ring binnen. Bij zijn laatste start in Rotterdam eindigde Rothenberger op de zesde plaats in de Grand Prix Special, maar mocht als vierde Duitser niet aan start komen in de kür.

Geen zorgen

Rothenberger liet weten zich niet druk te maken over het selectietraject in aanloop naar de Olympische Spelen in Tokyo. “Tot nu toe is slechts één combinatie uit het Duitse team van Rotterdam alweer gestart, dus ik ervaar geen stress en kijk wel hoe het loopt.”

Bron: Eurodressage