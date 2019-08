Sönke Rothenberger: ‘Met dressuur ben ik voor Duitsland, met voetbal voor Oranje’

"Eigenlijk had ik na Aken en Hagen wel enigszins verwacht dat de bondscoach Cosmo en mij mee zou nemen naar het EK, we zijn al een poosje in super vorm. Maar je moet het nog wel zwart op wit krijgen dus toen ik het definitief hoorde, was ik wel heel erg blij. Extra leuk vind ik dat het EK dit jaar in Rotterdam is, omdat ik een Nederlandse moeder heb", vertelt Sönke Rothenberger die met zijn toppaard Cosmo (Van Gogh x Fruhling) op het Europees kampioenschap deel uitmaakt van het Duitse dressuurteam.

“Mijn paard Cosmo is een bijzonder verhaal. De hengst Van Gogh is de vader van Cosmo, deze werd door opa en Hans Horn gekocht op een veiling. Cosmo is gefokt door de veearts van het dekstation van mijn opa, De IJzeren Man.”

Kippenvel op eerste lijn

“Als veulen is Cosmo opgegroeid bij Bert Rutten en toen hij bijna vijf jaar was, is hij bij ons gekomen. In het begin reed mijn vader hem, want ik sprong in die tijd nog. Toen Cosmo zes jaar oud was, beseften we dat hij speciaal was maar niet echt een damespaard, daarom ging ik de uitdaging aan. De eerste lange lijn die ik opreed bezorgde mij kippenvel, zo’n gevoel dat ik tot dan toe kreeg als ik perfect over een hele hoge, brede oxer sprong.”

Dezelfde passie

“Maar al snel leek het heel moeilijk om Cosmo te houden, gezien de grote belangstelling die er voor hem was. Sinds begin 2017 hebben we Cosmo samen met Ralph Westhoff en zijn vrouw Marga in eigendom en weten we zeker dat Cosmo altijd bij ons mag blijven. Zij hebben dezelfde passie voor de sport als wij.”

Olympische droom

“Mijn droom was altijd al om naar de Olympische Spelen te gaan. In Athene op de Olympische Spelen heb ik mijn vader zien rijden en Anky met Salinero. Toen besefte ik dat dit, zoals bij bijna iedere sporter het geval is, ook mijn grote droom was. Na die eerste keer dat ik op Cosmo reed en die ongelooflijke kick kreeg, wist ik meteen dat deze droom met hem haalbaar kan zijn. Ik mag nog steeds U25 starten, maar heb bewust na de young riders een jaar pauze gehouden en toen direct de overstap naar de senioren gemaakt.”

EK-kansen

“Cosmo is nu twaaf jaar oud en in de bloei van zijn leven. Ik schat onze kansen op het EK dan ook best hoog in. Ik hoop ook dat het Nederlandse publiek mij een beetje steunt, omdat mijn moeder Gonnelien Nederlandse is en mijn vader Sven zelfs als Duitser onder de Nederlandse vlag heeft gereden.”

Ervaringen Rotterdam

Mijn ouders hebben beiden in Rotterdam gereden, maar Cosmo en ik zijn er ook al geweest. We hebben in 2015 de U25-rubrieken gereden en beide proeven gewonnen, ik studeerde toen in Nijmegen en trainde bij Anky van Grunsven. Twee jaar geleden was ik privé in Rotterdam en toen ben ik onder andere in de Markthal geweest. Ik vind Rotterdam een super concours, het is goed georganiseerd en ze hebben er super fijne bodems. Je kan goed merken dat het door echte paardenmensen georganiseerd wordt, die ervaring hebben en passie hebben voor hun evenement.”

Logische stap

Op de vraag of Sönke met een Nederlandse moeder ook een beetje voor het Nederlandse team is op het EK moet hij lachen: “Heb je het nu over voetbal of dressuur? Als je het over dressuur hebt, ben ik zeker voor Duitsland. In mijn pony-tijd, bij de junioren en young riders heb ik altijd voor Duitsland gereden en dus was het een logische stap om dat bij de senioren ook te doen. Maar ik hoop wel, dat als ons Duitse team eerste wordt, Nederland op de tweede plaats eindigt.”

Frikandellen speciaal

“Zoals gezegd hoop ik, dat ik ook steun krijg van de Nederlanders in Rotterdam. Ik heb een dubbel paspoort en mijn paard is Nederlands. Verder ben ik met voetballen zeker voor Oranje en ben ik stapelgek op frikandellen speciaal. Als mijn oma op bezoek komt, neemt ze altijd een grote doos mee. Ook worstenbroodjes lust ik heel graag. Altijd als we in Nederland zijn, wil ik meteen ergens een snackbar in en zal ik eens wat bekennen? Toen ik in 2015 in Rotterdam startte, heb ik elke dag bij die leuke, kleine snackbar net buiten het terrein een frikandel gegeten.”

Bron: Rotterdam2019