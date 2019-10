Sönke Rothenberger over afmelden Lyon: ‘Liever wachten tot mijn moeder weer fit is’

Sönke Rothenberger stond met Cosmo (Van Gogh x Frühling) op de deelnemerslijst van de Wereldbekerwedstrijd in Lyon, maar volgens Dressursport Deutschland wilde hij zijn tweede Grand Prix-paard Santiano R (San Amour x Lord Sinclair) starten in Frankrijk. De ruiter heeft zich afgemeld omdat zijn moeder Gonnelien Rothenberger-Gordijn door een gescheurde kruisband gisteren een operatie aan aan knie moest ondergaan.

“Mijn moeder had vier maanden geleden een ongeluk, scheurde haar rechter kruisband en meniscus en moest geopereerd worden. Dat was goed inmiddels weer goed maar een paar dagen geleden scheurde ze de kruisband in haar linker knie en moest ze opnieuw worden geopereerd. Omdat ik de laatste tijd voornamelijk met haar en Santiano train en dat heel goed heeft uitgepakt, wilde ik dat ze er bij onze volgende wedstrijd bij zou zijn. Dat ging nu helaas niet. Daarom gaf ik er de voorkeur aan Lyon te annuleren en drie tot vier weken te wachten tot mijn moeder fit genoeg is om mee te gaan.”

Wereldbekerwedstrijden

Het is nog onduidelijk wanneer Rothenberger weer in de ring verschijnt. “Ik moet kijken waar nog een startplekken beschikbaar zijn”, zegt Rothenberger die de elfjarige ruin vorige maand op de Wereldbekerwedstrijd in Budapest reed. “Ik wil graag nog meer Wereldbekerwedstrijden rijden met Santiano. Deze serie is geweldig voor hem om ervaring op te doen. Hij doet de oefeningen heel goed en is in de omgang en met rijden veel makkelijker geworden. Nu heeft hij nog een beetje meer wedstrijdervaring nodig.”

Rentree Cosmo

Naast Santiano wil Rothenberger ook Cosmo dit indoorseizoen uitbrengen. “Met Cosmo wil ik dit seizoen een of twee wedstrijden rijden maar we weten nog niet precies waar.”

Bron: DressursportDeutschland