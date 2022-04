Sönke Rothenberger wint inloopproef Louisdor Preis met toekomsttalent Fendi

Sönke Rothenberger wist zelf al langer dat Fendi (Franklin x Diamond) alles in huis heeft om een heel speciaal Grand Prix-paard te worden, maar nu weten meer mensen dat. Op Horses & Dreams in Hagen stuurde de ruiter de achtjarige DWB-gefokte hengst met 77,079% naar de overwinning in de inloopproef voor de Louisdor Preis.