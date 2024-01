Sophia Ludvigsen: ‘Gisteren was goed, vandaag fantastisch’

Sophia Ludvigsen gaf vanmorgen in de Lövsta Future Challenge een vervolg aan haar succes van gisteren. De Deense stalamzone van Blue Hors versloeg Marten Luiten opnieuw, waardoor de sportieve wraak na Luitens overwinning in Herning nu compleet werd. De derde plaats was voor de tweede Deense amazone, Thea Bech, die haar podiumplek dik verdiende met een kür op een zeer hoog technisch niveau. ”De muziek van de kür is niet van mezelf, die heb ik geleend van Nanna Skodborg Merrald (Sophia’s collega bij Blue Hors, red.). Ik houd van deze muziek en Quintana ook. Ik ben heel blij met deze kür.”

Met 79,31% gaven de juryleden het voordeel aan Sophia Ludvigsen, die met Blue Hors Quintana (v. Quantensprung) een zeer complete kür op muziek reed. Marten Luiten toonde opnieuw hoe lichtvoetig en gemakkelijk Fynona (v. Ampere) haar werk doet: 77,99%. Thea Bech haalde met afstand de hoogste moeilijkheidsgraad (draaipiaffes, wissels om de twee en wissels om de pas op de volte, directe overgang tweeërs naar eners op de gebroken lijn) en toonde al deze moeilijke opeenvolgingen zonder dat haar paard Dionisos (v. Spielberg) een fout maakte: 77.52%.

Geweldige sfeer

”De proef ging gisteren goed, maar vandaag was het fantastisch”, aldus een dolbliije Sophia Ludvigsen. “De pirouettes gingen erg goed en de wissels waren ook hoogtepunten. De sfeer was geweldig. Ik had niet verwacht dat ik vandaag weer zou winnen. Ik was nu best wel een beetje gespannen. Want aan de ene kant weet je dat je een dag eerder nog heel goed hebt gepresteerd, maar aan de andere kant geeft dat ook de druk om het nóg een keer te doen. Bovendien was Quintana door al het publiek op het voorterrein best wel wat gespannen. En dan ben je gewoon extra blij als het allemaal toch weer lukt.”

Bron: Jumping Amsterdam