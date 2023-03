Sophie Evers naar derde plaats en PR in Aken en Sophie van Norel beste Nederlandse bij pony’s

CDI Opglabbeek wordt dit jaar verreden op een wel heel bijzondere locatie: Aken. En daar reden twee Sophie's zich vanochtend in de kijker in de jeugdrubrieken. Sophie Evers werd met Beaumonde (v. United) derde in de (met acht deelnemers matig bezette) Children-rubriek met een persoonlijk record van 76,822% in de inloopproef. Sophie van Norel was de beste Nederlandse bij de pony's. Met een persoonlijk record van 71,524% in de landenproef stuurde Van Norel Speykbosch Dickens naar de zevende plaats.