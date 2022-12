Sophie Kats derde bij Children in Kronenberg

Vanmorgen was Sophie Kats succesvol bij de inloopproef voor Children. De amazone reed de ring binnen met Cyrano Cornilliere (v. Flemmingh) en stuurde de 15-jarige KWPN'er naar een score van 71,465%. Hiermee eindigde ze op de derde plaats. Kats zit sinds juni in het zadel van de hengst en zette al goede resultaten neer. In september won de combinatie de individuele proef voor Children in Waregem met 71,486%.

Greta Louise Wagner schreef de rubriek op haar naam met de negenjarige Oldenburger Furst Deluxe (v. Fürstenball). De Duitse amazone reed de hengst naar de winnende score van 81,375%. Wagner kwam voor de tweede keer internationaal aan de start met de hengst. In september maakten ze hun internationale debuut in Waregem. Van juni tot en met augustus bracht Emma Booth het paard uit bij de para dressuur. In augustus namen ze deel aan het EK in Herning.

Kardos tweede

Ronja Kardos bemachtigde de tweede plaats met de achtjarige Holly’s Final (v. Floricello OLD). De Zweedse amazone stuurde de ruin naar de tweede plaats met 77,822%.

