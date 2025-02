Sophie Reef en Gideon K.H. scoren hattrick in Lier

op een pensioen een heel heeft komen Sophie lijstje De hoopt te dat in om team prestaties maakte deze plekje te Met die jaar goede is, die Reef, ze bij jaar U25-jaar zijn in “Het EK-team. met K.H. Reef bondscoach Gideon uit U25 bezig aan haar om deel eerste het van Monique het stap mijn in halen.” haar van afgelopen op mooi Peutz. vertelde inmiddels EK-team, laatste al met Charming in eerder het de sportief week ook plaats gezet zou het Lier amazone is. een met Lady laatste toen

eigen kür Nog geen

sterke met punten eigenlijk allereerste nadat heeft paste voor Sophie reageert haar “We een Charming Reef. ook geen dus dus kan K.H. op eigen hadden zo nog Gideon Drie kür helemaal geloven”, gewonnen ontzettend gewoon echt blij!” Ik “Ik rij kür verrassend de goed. het van Reef punten deze gemaakt, nog sterke waren maar zij U25-kür niet ben Lady zijn

drie Ruim procent

Britse 77,392% du Sonnekonigin gemaakt en voor Soleil) III ruim de procent top Zweden De Met de dichtst uit (v. haar van (v. Lilah met Ellen 74,142%. Hedbys door compleet de kürscore werd in 72,175%. amazone drie Roy Gibbs drie kwam Dude het de op concurrentie. naar Reef Met bleef Dancier) buurt. reed

Vries de Kris

haar Ook zevende de Charmeur) internationale kür de vijfde met plaats, individuele in de voor en U25 goed een in bij 71,992%. Vries reed geslaagde op de La proef de kan tweede eerste Kris Met landenproef in vandaag ze de terugkijken Jillz was wedstrijd debuut. en Grande (v. dat werden

riders Young

dinsdag zette Sparaday (v. naar In De met Deense tiende. van young Hemert naar Brightling Tessa de neer. de 77,876%. werd Raben in Zij landenproef Speed) met Teibel (v. individuele Bright woensdag zege het proef. resultaat en de beste Nederlandse duo riders kür danste ging vierde won Tørveslettens Spartacus) de werd Anna Bij het 68,908% Sir die de met

Fokproduct Bos Willeke valt op

Met Disco Subtop als een tweede. door Bruntink werd de amazone de dik eerder volgde NMK-merrie gefokte (v. PR reed 75,983%. uitgebracht, Halesta Mira van die uit in naar Hongarije Bos Vai Quadroneur), de Willeke door

U25 kür Uitslag

riders Uitslag kür young

/ Bron: Horses.nl Lier CDI