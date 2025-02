Sophie Reef over winnend debuut met Gideon: ‘Wie had dat gedacht’

Sophie Reef won gisteren op CDI Lier haar internationale U25 Grand Prix-debuut met haar nieuwe paard Gideon K.H. (v. Rhodium). De amazone reed de voorheen door Juliette Ramel gereden KWPN-ruin naar 70,539%. Voor Reef een goede opening van het seizoen, waarin ze hoopt een plek in het Nederlands EK-team te veroveren.

“Gideon, of Gidy zoals we hem thuis noemen, kwam heel toevallig op ons pad. We waren al een tijdje op zoek naar een nieuw paard voor mij, naast Charming Lady. Via via kwamen we bij Juliet Ramel terecht, en toen ik de eerste keer op Gideon stapte, klikt het echt direct. Echt kippenvel”, legt Sophie Reef uit.

EK

Na een paar nationale wedstrijden, volgde in Lier dus het internationale debuut. “Dit is mijn laatste U25-jaar. Na het EK van afgelopen zomer is Charming Lady met pensioen gegaan. Het zou heel mooi zijn om in mijn laatste U25-jaar een plaats in het team te halen. Daarnaast hoop ik dit jaar enkele grote wedstrijden in Nederland te mogen rijden, de EK-observaties en natuurlijk het NK. Charming Lady gaan we proberen te laten dekken.”

De amazone heeft nog altijd goed contact met Gideons vorige amazone Juliette Ramel. “Ik heb in het begin ook een paar keer bij Juliette getraind, dat was ook echt heel fijn. Zij geeft zoveel goede tips, en dat klikte ook heel goed. Juliette had aangeboden om te blijven trainen, maar het is voor ons bijna drie uur rijden dus dat is niet praktisch. Maar we mochten hem direct brengen als wij bijvoorbeeld op vakantie zouden gaan”, vertelt ze lachend.

Geen extra druk

Dat Gideon met Ramel al internationaal Grand Prix gelopen heeft, geeft voor Reef geen extra druk. “Eerlijk gezegd heb ik daar nog nooit over nagedacht, dus nee. Het doel is eerst om elkaar beter te leren kennen. Hij is een beetje verlegen, alle oefeningen lukken allemaal wel, het is nu vooral belangrijk om routine te krijgen en kilometers te maken. Aan Gideon ligt het niet, dat is zo’n fijn en lief paard.”

Lees ook:

Bron: Persbericht CDI Lier