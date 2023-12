Sophie van der Steen en His Royal Badness naar 74,095% en derde plaats

Sophie van der Steen heeft tot nu toe internationaal alleen nog maar gewonnen met de NRPS-hengst His Royal Badness DK (v. Hesselteich's Golden Dream). In Aken op het jeugdconcours was er vanmorgen geen eerste plaats, maar wel weer een prachtige score. Met 74,095% werd Van der Steen derde.

Dit was het derde internationale concours voor de combinatie die sinds het afgelopen outdoorseizoen bij elkaar is. Op de eerste twee concoursen scoorde de combinatie direct een hattrick met vette scores (zelfs al 75% in de landenproef in Kronenberg). Daarmee waren ze al in één klap de beste ponycombinatie van Nederland. Maar ook met de nu behaalde 74,095% in Aken behoren Van der Steen en His Royal Badness DK tot de toppers van Nederland.

De winst in de landenproef ging naar Europees Kampioene Lilly Marie Collin met Cosmo Calidus NRW (78,714%) en de tweede plaats was voor Julie Sofie Schmitz Heinen met Chilly Morning WE (74,524%).

Uitslag

Bron: Horses.nl