Sophie van Iwaarden naar zege bij teamtest Children Sint-Truiden

Sophie van Iwaarden was vanmorgen de beste bij de teamtest voor Children in Sint-Truiden. Ze reed de ring binnen met de tienjarige KWPN'er Hermes Mithras (v. Abanos). De amazone werd door twee van de drie juryleden aan kop geplaatst. De combinatie kwam uit op een score van 74,400%. In Lier waren ze begin maart in de teamtest ook al succesvol door derde te worden met 72,500%.

Tessel van den Berg verbeterde de score van Van Iwaarden niet en moest genoegen nemen met de tweede plaats. De amazone was naar België gereisd met de elfjarige merrie Isala’s Arielle (v. Kosmo van Orchid’s). Het paar kreeg voor hun proef 71,675%. Dit was pas de tweede internationale wedstrijd van het paar. In mei maakte ze hun internationale debuut in Exloo.

Skobe Rosén derde

Juni Skobe Rosén maakte de top drie compleet met de negenjarige Zweeds gefokte Darthula VH (v. Dalwhinnie). De jury waardeerde de proef van het duo met 70,742%.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl