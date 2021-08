Sophie van Iwaarden pakt tweede plaats bij Children

Sophie van Iwaarden ging er zojuist met de tweede prijs vandoor in de teamproef bij de Children op het CDI Zandhoven. In het zadel van de negenjarige KWPN'er Hermes Mithras (v. Abanos) reed ze naar een score van 70,700%.

Katharina Dülffer was een maatje de groot voor Van Iwaarden en nam de overwinning mee naar huis. Ze reed de ring binnen met de Damon Hill-dochter Darling. De Duitse amazone zag 73,950% op het scorebord verschijnen en dit was ruim genoeg voor de zege.

KWPN’er Cinderella Kwikaard derde

Isabeau Vercammen mocht zich als derde opstellen met de 14-jarige KWPN’er Cinderella Kwikaard (v. Flemmingh). Het paar kreeg een score van 69,600%. In juli nam de combinatie bij de Children deel aan het EK in Oliva.

Pony’s

Yasmin Westerink was vandaag de beste Nederlander in de individuele proef bij de Pony’s. De jury waardeerde de proef van Westerink met de 13-jarige Cognac IX (v. FS Chambertin) met 71,667%. De amazone brengt de pony sinds april op internationale wedstrijden uit. Daarvoor zat Annabella Pidgley in het zadel. Zij namen in 2019 en 2020 deel aan de Europese Kampioenschappen.

Bron: Horses.nl