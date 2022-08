Op het EK voor Children in het Hongaarse Pilisjászfalu reed Sophie van Norel naar een individuele bronzen medaille. Op de slotdag van het kampioenschap reed de amazone uit Epe naar 78,55% en dat maakte het verschil met zilver maar heel minimaal.

Het was een succesvol Europees kampioenschap voor de Nederlandse Children: Sophie van Norel had in de inleidende proef al een derde positie, het Nederlandse team reed zilver bij elkaar en in de finaleproef zaten alle drie de Nederlanders in de top 10.

Wat wil je nog meer?

“Wat wil je nog meer?”, reageert bondscoach Imke Schellekens – Bartels. “Ik kijk met een goed gevoel terug op dit kampioenschap. We gaan met twee medailles naar huis, mijn amazones hebben veel ervaring opgedaan en we zijn hier met een leuke club mensen. Met zoveel positieve momenten mag je als bondscoach niet klagen. Dit was een zeer leerzaam kampioenschap en dit biedt zeker perspectief voor komend jaar.”

Sophie van Norel: “Niet durven dromen”

Sophie van Norel had niet van een individuele medaille durven dromen. “Ik had niet verwacht dat deze proef goed genoeg zou zijn voor een medaille, er zaten nog wat foutjes in. Itrina liep op zich fijn, maar ze was niet helemaal scherp aan mijn been meer. Ik ben er superblij mee. Ik rijd Itrina sinds afgelopen december. Ze had al ZZ-Zwaar gelopen met Corine Bambacht, een vriendin van mijn moeder. Verleden jaar reed ik al Children met Giovanni, maar hij werd verkocht en toen bood Corine aan dat ik Itrina mocht proberen en dat gaat al vanaf het begin heel goed. Dit is mijn laatste jaar bij de Children. Ik rijd bij de pony’s Z2 en internationaal”, vertelt de amazone uit Epe.

Britt Kikkert-van der Linde vijfde

De vijfde plek in deze EK-finale was voor Britt Kikkert-van der Linde en Dark Knight Texel. De amazone van Texel scoorde 77,99%. “Zij vormen nog maar heel kort een combinatie”, vertelt de bondscoach. “De potentie was al die tijd al zichtbaar, maar omdat ze nog wat weinig ervaring heeft maakte ze in de landenproef nog een fout. Britt is heel gedreven en wil echt meedoen. Dat kan een goede drijfveer zijn, maar het kan ook druk opleggen. In de individuele proef kwam alles samen en ging het super. Zo doen zulke meiden heel veel ervaring op.”

Drie Nederlanders in top 10

Op de achtste positie zien we Robin Dicker en Helena. Dit duo scoorde 76,82%. “Dit was niet haar beste proef. Het was te zien dat haar paard vermoeid aan het raken was, maar Robin wist haar paard in deze situatie nog optimaal te ondersteunen. Als je dan alsnog achtste van Europa wordt, kun je niet meer dan heel tevreden zijn”, stelt Schellekens-Bartels.

Geen eremetaal voor U25-amazones

De Nederlandse U25-amazones konden ook in de kür op muziek geen eremetaal mee naar huis nemen. Beste Nederlandse is Jessica Poelman en haar Chocolate Cookie R.D.P., dit duo was goed voor 74,59% en de vijfde positie. Een plaats lager zien we Thalia Rockx, lid van het KNHS Talententeam. Rockx scoorde met haar Verdi de La Fazenda 74,13%. Febe van Zwambagt, eveneens lid van het KNHS Talententeam, reed naar 71,66% en werd daarmee twaalfde.

