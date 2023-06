Sophie van Norel ook tweede met PR in pony-kür CDI Geesteren

Nadat Sophie van Norel donderdag in de landenproef voor pony's op CDI Geesteren tweede werd met een nieuw persoonlijk record, heeft ze het concours vandaag succesvol afgesloten. Met Speycksbosch Dickens (v. Heitrak's Marvin) danste de amazone in kür naar 75,008%. Dat was goed voor wederom een persoonlijk record en met de tweede plaats het beste Nederlandse resultaat.

Kyra Hingstman, Britt Kikkert-van der Linde en Robin Dicker zorgden voor nog meer Nederlands succes in de top vijf, die ook alle drie een nieuw persoonlijk behaalden. Kyra Hingstman reed Goldwyn (v. Golden Rock) met 74,292% naar de derde plaats. Daarmee bleef het duo net voor op Britt Kikkert-van der Linde met Nur für Dich (v. Nagano). Zij werden vierde met 74,100%. Met 73,733% maakten Robin Dicker en Hulst Isadora (v. Coelenhage’s Purioso) de top vijf compleet.

Veronica Pawluk weer bovenaan

De overwinning ging naar de Poolse amazone Veronica Pawluk, die alle pony-proeven in Geesteren won. Dat deed ze in de landenproef met Nasdaq FH (v. Nemax), in de individuele proef met D’Artagnan (v. FS Don’t Worry) en in de kür met D’Artagnan (77,892%).

Uitslag

Bron: Horses.nl