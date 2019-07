Spaans dressuurteam EK Rotterdam bekend

De Spaanse federatie heeft het dressuurteam voor het EK in Rotterdam bekend gemaakt. De equipe van coach Rudolf Zeilinger bestaat uit Beatriz Ferrer-Salat met Delgado (v. De Niro), Claudio Castilla Ruiz met Alcaide (v. Lobito), Borja Carrascosa met Ein Traum (v. Estobar NRW) en Juan Antonio Jimenez met Euclides MOR (v. Riopele).

Beatriz Ferrer-Salat is met haar inmiddels 18-jarige Delgado de meest ervaren combinatie. Zij waren erbij op het EK van 2015 in Aken, de Olympische Spelen van 2016 in Rio en de WEG van 2018 in Tryon. Ook Claudio Castilla Ruiz en zijn Lusitano Alcaide maakten al drie keer eerder deel uit van het Spaanse team: in Rio, het EK van 2017 in Gothenburg en de WEG in Tryon. Borja Carrascosa en Ein Traum, die sinds maart vorig jaar internationaal Grand Prix loopt, debuteren in het team. Datzelfde geldt voor Juan Antonio Jimenez en Euclides, de tweede Lusitano in het team.

Reserves

Claudio Castilla Ruiz heeft met Icaro MG (v. Denebolo) zijn eigen reservepaard. Daarnaast is Juan Matute Guimon met Quantico (v. Fighting Fit) aangewezen als reserve.

