Spaans succes in GPS Herning

De winst in de 3* Grand Prix Spécial in Herning was zondag voor de Spaanse ruiter Cristian Tudela Ruiz met Blue Hors Zick Flower (v. Blue Hors Zack). De combinatie kwam uit op 71,319%. Carina Cassoe Krüth uit Denemarken werd vlak daarachter tweede met Heiline's Zackton (v. Blue Hors Zack), dankzij een score van 71,255%.