Spahn en Elias 494 derde in WB Grand Prix Samorin

Marc Peter Spahn en de Friese hengst Elias 494 (v. Jorn 430) zijn zondag derde geworden in de korte Grand Prix op de Wereldbekerwedstrijd in Samorin. De voor België uitkomende ruiter kreeg 68,053% voor zijn proef. De overwinning kwam in handen van Justina Vanagaite. De amazone uit Litouwen kreeg met Nabab (v. Sir Donovan) 71,76% voor haar proef.

In de finale voor vijfjarigen was er een ex aequo tweede plaats voor Marjan Hooge en Senang HJH (v. Spielberg). De NRPS-ruin kreeg gemiddeld 76,60% met het hoogste cijfer (8,2) voor de stap. De rubriek werd gewonnen door Sabine Rüben en de Vitalis-zoon Vitali met 82,80%. Bij de zevenjarigen werd Rüben tweede met Dancier Gold FRH (v. Dancier). Helen Langehanenberg stuurde Golden Romance de Malleret PS (v. Governor) naar de overwinning. De halfbroer van onder andere For Romance I liep naar 80,557%.

