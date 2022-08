Spahn en Elias 494 tweede in WB kür Samorin

Marc Peter Spahn is met Elias 494 tweede geworden in de Wereldbeker-kür in Samorin. Spahn stuurde de Friese hengst naar 72,295% en hoefde daarmee alleen Justina Vanagaite en Nabab (v. Sir Donovan) voor zich te dulden.

De scores van Spahn en de zoon van Jorn 430 varieerden van 70,625% van het Spaanse jurylid Mariano Santos Redondo tot 74% van Ilja Vietor uit Slowakije. De kür van de winnares was goed voor 74,10%.

In de CDI3* Grand Prix was er een overwinning voor Frederic Wandres en Hot Hit OLD (v. Hotline). De Oldenburger scoorde 73,739%. In de Intermédiaire I kwam Helen Langehanenberg met Zaeta de Malleret (v. Zonik) als winnares uit de buurt. Met 73,588% verwees ze Yara Reichert en Springbank II VH (v. Skovens Rafael) naar de tweede plaats. De score van Reichert kwam in de eerste instantie uit op 73,706%, maar de Duitse kreeg wegens een programmafout 2% aftrek.

Uitslagen.