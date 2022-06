Spécial voor Schneider, Oatley wint kür

De CDI4* Grand Prix kür op muziek van Wiesbaden is zondagavond gewonnen door Kristy Oatley. Met Du Soleil (De Niro x Caprimond) tikte de Australische amazone met 79,430% bijna de magische 80%-grens aan. In de Spécial kwam Dorothee Schneider als winnares uit de bus. Met First Romance (Fürst Romancier x Day Dream) liet ze 73,239% optekenen.

Kür-winnares Kirsty Oatley draait met Du Soleil al sinds het najaar van 2015 mee op het hoogste niveau en het lijkt erop dat de inmiddels achttienjarige Hannoveraan aan zijn beste seizoen tot dusver begonnen is. In februari in Neumünster zette de ruin met 79,840% al een nieuw persoonlijk record neer en in Wiesbaden ging hij met 79,430% ook een goed eind richting de 80%. Alle vijf de juryleden plaatsen het Australische duo aan kop, met scores tussen de 78,675% en 80,400%.

Top drie

De voorheen door Anne Meulendijks gereden Edison (Johnson x Balzflug) liep met zijn Belgische amazone Laurence Vanommeslaghe met 77,570% naar de tweede plaats, voor Anja Plönzke, die met Tannenhof’s Fahrenheit (Fidertanz x De Niro) tot 76,615% kwam.

Spécial

In de Spécial greep Schneider de overwinning. Vanommeslaghe mocht hier wederom de tweede prijs in ontvangst komen nemen. Met Havalon (Hotline x Wolkentanz II) scoorde ze 72,826%. De top drie werd compleet gemaakt door Juliane Brunkhorst en Aperol (Ampère x Aljano), die in mei zijn internationale debuut op het hoogste niveau maakte.

Uitslag Grand Prix Spécial.

Uitslag kür.