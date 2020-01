Spectator judging FEI eLeague kan reis naar Wereldbekerfinale opleveren

Door mee te doen met de spectator judging FEI eLeague op Jumping Amsterdam en de komende Wereldbekerwedstrijden, is er een reis te winnen naar de Wereldbekerfinale in Las Vegas. Meedoen kan door de SAP spectator judging app te downloaden of door online mee te doen via de livestream van onder andere FEI.tv.

De FEI eLeague dressuur is een uitbreiding van de bestaande spectator judging app. De FEI eLeague dressage stelt gebruikers in staat om punten te verzamelen door deel te nemen met de spectator judging app tijdens het Wereldbekerseizoen 2019/2020, zowel op locatie tijdens de wedstrijd als online.

Publieksranglijsten en punten worden in real-time tijdens de wedstrijden op de FEI-website en in de spectator judging app weergegeven. Daarnaast zijn er enkele nieuwe functies ontwikkeld zoals de mogelijkheid om nieuwe gebruikers uit te nodigen en om deel te nemen aan de eLeague en het landenklassement.

Bron: KNHS

