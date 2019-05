Spencer Wilton laat EK Rotterdam aan zich voorbij gaan

Spencer Wilton, de bronzen teammedaillewinnaar op de WEG in Tryon, neemt dit jaar met zijn paard Super Nova II (v. De Niro) niet deel aan de Britse selectieprocedure voor het Europees Kampioenschap in Rotterdam. In plaats daarvan probeert de combinatie een teamplaats te bemachtigen voor de Olympische Spelen in 2020 in Tokio.

Wilton: ”Het was een hele moeilijke beslissing, omdat Super Nova zich erg goed voelt en fris is. Hoe we ook presteren in 2020, ik wil hem in ieder geval aan het einde van dat jaar met wedstrijdpensioen laten gaan. Als Super Nova dit jaar aan het EK deelneemt en volgend jaar meedoet aan de Olympische Spelen, heeft hij deelgenomen aan vijf opeenvolgende kampioenschappen. Er zijn niet veel paarden die dit doen in hun carrière en daarom heb ik de keuze gemaakt voor Tokio.”

Vele successen behaald

Het paar maakte deel uit van het Britse team dat een zilveren medaille won op de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. Het Britse team behaalde mede dankzij Wilton en Super Nova een vierde plaats op de Europese Kampioenschappen in 2017 in Gotenburg. In 2018 droeg die combinatie bij aan een bronzen teammedaille bij de WEG in Tryon.

Bron: Horses.nl/Horse and Hound