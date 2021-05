Spencer Wilton maakt rentree met Super Nova II

Super Nova II (De Niro x Weltmeyer) maakt op het Britse CDI Wellington zijn rentree in de internationale Grand Prix. Spencer Wilton bracht de inmiddels achttienjarige ruin in maart vorig jaar voor het laatst aan start. Toen won hij op CDI Keysoe zowel de Grand Prix als de Spécial. In Wellington verschijnt de complete Britse top aan start. Daarnaast maakt U-Genius (Uthopia uit de volle zus van Valegro) zijn internationale Lichte Tour-debuut.