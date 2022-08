Sportief pensioen voor Olivia Lagoy-Weltz’ Rassing’s Lonoir

Olivia Lagoy-Weltz heeft het sportieve pensioen van Rassing's Lonoir (De Noir x Loran) aangekondigd. De Amerikaanse en de achttienjarige DWB-ruin draaiden jaren lang mee op het hoogste niveau in de dressuursport.

Lagoy-Weltz kreeg Lonoir in 2011 onder het zadel. Na een aantal succesvolle starts op internationaal Lichte Tour-niveau, maakte de combinatie in 2016 de overstap naar de Grand Prix. Het jaar daarop switchte Lagoy van trainer en onder begeleiding van Debbie McDonald won ze dat jaar drie rubrieken in Wellington en werd met een PB van 74,580% derde op CHIO Rotterdam. Datzelfde jaar werden ze met het team tweede op de Nations Cup in Aken. In 2018 greep Lagoy net naast een teamplaats voor de Wereldruiterspelen in Tryon.

Pech

Na Tryon volgde een break van anderhalf jaar. De ruin werd te kort bekapt door zijn hoefsmid en hield daar veel pijn aan over. In januari 2020 maakte het duo hun comeback, met de focus op de Wereldbekerfinale in Las Vegas. Met zes internationale overwinningen waren ze goed onderweg richting de finale, maar de finale werd in verband met de coronapandemie afgelast. In 2021 wonnen ze de Wereldbeker-kür in Wellington met een PB van 83,570%.

Ongelukkige timing

“In de afgelopen jaren had ik zo graag gewild dat de timing van dingen anders was geweest”, vertelde de amazone aan Eurodressage. “Twee Wereldbekerfinales afgelast en het uitstel van de Olympische Spelen heeft voor ons veel veranderd. Hij had zeker bij beide Wereldbekerfinales kunnen zijn, maar de Spelen waren ook niet uitgesloten. Ik vond dat echt vreselijk, hij had het namelijk echt verdiend om daar bij te zijn. Hij is zo getalenteerd en speciaal en hij gaat me echt aan het hart.”

Bron: Eurodressage