Start van het Wereldbekerseizoen in Herning: Laudrup-Dufour richt pijlen op tweede overwinning

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Cathrine Laudrup-Dufour met MSJ Freestyle. Foto: FEI/Kim C Lundin
Door Savannah Pieters

Deze week wordt in Herning het FEI Wereldbekerseizoen van de West-Europese league geopend. Herning is de eerste van in totaal tien wereldbekerwedstrijden. Favoriet voor de overwinning is Cathrine Laudrup-Dufour, die met haar EK-zilveren Mount St. John Freestyle (v. Fidermark NRW) een poging zal doen om voor het tweede jaar op rij de hoofdprijs te veroveren. Voor Nederland zullen Geert Jan Raateland, Jonna Schelstraete en Rowena Weggelaar deelnemen.

