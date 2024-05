Startlijst Grand Prix CDI Exloo bekend

Hoewel CDI Exloo voor Nederland geen observatiewedstrijd is voor de Olympische Spelen in Parijs, zullen er vele ogen gericht zijn op het concours. Meerdere combinaties die op de Olympische longlist staan rijden de ring in waaronder Edward Gal die met Glock's Total US (v. Totilas) zijn langverwachte rentree maakt. De Grand Prix begint morgen om 14.44 uur en de startlijst is nu bekend.