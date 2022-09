Stefan Lehfellner neemt Abegglen FH NRW van zijn vriendin Victoria Max-Theurer over

Stefan Lehfellner won vrijdag een nationale Grand Prix-rubriek in Oostenrijk met Abegglen FH NRW (Ampère x Carabas). De twaalfjarige ruin, voormalig premiehengst in Westfalen, werd door Lehfellners vriendin Victoria Max-Theurer op internationaal Grand Prix-niveau uitgebracht. De Oostenrijkse reed Abegglen vorig jaar nog op de Europese kampioenschappen in Hagen.

Max-Theurer en Abegglen, die door Marcus Hermes tot het hoogste niveau werd opgeleid, werden vorig jaar gekwalificeerd voor de Olympische Spelen in Tokio, maar moesten daar verstek laten gaan wegens een gebitsprobleem bij de ruin. Op het EK in Hagen waren ze er wel bij. Daar werden ze met 71,672% 22e in de Grand Prix Spécial.

Lehfellner reed al met meerdere paarden internationaal Grand Prix. Dit jaar nam hij met Roberto Carlos MT (Rosandro x De Niro) deel aan de Wereldkampioenschappen in Herning.

Bron: Dressprod/Horses.nl