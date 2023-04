Steffen Peters draagt WB-rit op aan bij helikoptercrash overleden vriend

Steffen Peters heeft de kür waarmee hij afgelopen weekend vierde werd in de FEI Wereldbekerfinale in Omaha, opgedragen aan zijn recent overleden vriend Mark Carter. De 61-jarige Carter kwam een paar dagen voor de finale om het leven bij een helikoptercrash.

Peters vertelt aan Dressage News dat hij en Carter al 25 jaar lang vrienden waren. “In het begin haalde Mark me iedere woensdag op met zijn Eurocopter A-Star. We vlogen dan naar zijn boerderij, waar ik hem met zijn paarden hielp. In ruil daarvoor leerde Mark mij hoe ik helikopters moest vliegen”, vertelt de Amerikaan. Vorig jaar kocht Carter een Bell 407, waarmee ze minimaal één keer per maand van French Valley in Temecula naar het lokale skiresort Big Bear vlogen.

Emotioneel

Met zijn paard Bellino was Carter actief op Grand Prix-niveau. “Als Mark een fout maakte in zijn proef, grapte hij altijd dat hij plotseling zijn talent kwijt was geraakt.” Peters vervolgt: “Toen mensen me op de Wereldbekerfinale naar Mark vroegen, kon ik m’n emoties niet altijd even goed verbergen. Ik mis mijn vriend. Ik heb mijn rit van gisteravond (afgelopen vrijdag, red.) aan Mark opgedragen en het voelde echt alsof hij heeft meegekeken.”

Tientallen levens gered

Angel Flight West liet weten dat Carter met zijn helikopter tientallen levens heeft gered, door vrijwillig donororganen voor de non-profitorganisatie aan ziekenhuizen te leveren.

Bron: Dressage News