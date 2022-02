Steffen Peters en Suppenkapser verschijnen voor het eerst in de ring sinds Tokyo

Olympisch team zilver medaillist Steffen Peters en Suppenkasper (v. Spielberg) maakten afgelopen vrijdag hun rentree in de wedstrijdring tijdens CDI Thermal 2022. Het duo reed na een score van 76,652% na een zesmaanden durende wedstrijdpauze. In een veld van slechts twee ruiters namen de routiniers hun eerste Grand Prix-overwinning sinds de Olympische Spelen van Tokyo 2020 nee naar huis.

Peters: “Het doel voor vandaag was om het competitieniveau te behouden dat we in Tokyo hadden. En dat is precies wat hij deed. De Grand Prix-score was waarschijnlijk hoger dan in Tokio. Zo beginnen we meestal in de Grand Prix, een beetje behoudend, rustig aan met de verruimingen, niet zo gek met de wissels. De halve pas was heel beheerst. Het was heel zuiver en rechter, hij slingerde een beetje. Er is verbetering. Hij is fit en klaar om hier te gaan.”

Verbeteren zwakke punten

Peters is erg kieskeurig in zijn rijden en blijft altijd opzoek naar zwakke punten die hij kan maximaliseren voor de hoogst mogelijke scores. Bij de test van vrijdag merkte hij op: “Het klinkt saai, maar het verzamelde loopje kan heel lastig voor hem zijn. Deze keer wachtte hij op de hulp. Soms anticipeert hij er wel op. Dit waren hoogtepunten voor mij vandaag, omdat hij mentaal gezond was. De kleine dingen waren hoogtepunten omdat de expressieve momenten er meestal wel zijn.”

Langste pauze

De 58-jarige atleet heeft een evolutie doorgemaakt in zijn enkele decennia van rijden, legt hij uit: “Het is geweldig. Het is duidelijk dat op mijn leeftijd de dag van pensionering dichterbij komt. Maar nu nog niet! Het voelde echt goed om terug te zijn. Tokyo was vandaag precies 6 maanden geleden, en dit was de langste pauze die ik heb genomen sinds ik 12 jaar oud was. Dus, het was fijn om een pauze te nemen. Niet zozeer fysiek, maar mentaal.”

Nog steeds spanning

Toen het iconische duo opnieuw de ring betrad, merkte Peters op dat de spanning er nog steeds is voor hem, zelfs na talloze internationale overwinningen en jaren samen met zijn geliefde partner, Mopsie, verklarend: “Ik hou nog meer van hem. We hebben een nieuwe routine als ik het hoofdstel om doe. Een paar minuten rust hij graag met zijn hoofd op mijn schouder, dan sluit hij zijn ogen. En dan denk ik nog een keer aan de test en gaan we.”

Wereldruiterspelen

Met wat lijkt op elk belangrijk doel bereikt voor een veteraan van de sport als Peters, ambieert hij nog steeds om te concurreren op het hoogste niveau en is hij niet aan het vertragen, zelfs niet door de kleinste marges: “Nou dit jaar hebben we de Wereldruiterspelen in Denemarken. En vandaag was al een mooie kwalificatiescore. Het doel zou zijn om begin juni naar Europa te gaan.”

Thuisblijven

Peters woont al heel lang in Californië, maar hij ging altijd naar Wellington, Florida voor het hele seizoen op het Global Dressage Festival, maar met een opkomende internationale dressuurhal in zijn eigen achtertuin zegt Peters: “Het is geweldig. Zoveel mensen vragen me: “Waarom ben je niet in Wellington?” Ik vind het fenomenaal dat Thomas hier twee divisies heeft neergezet. Ik voel me bijna verplicht om het niet te missen.”

