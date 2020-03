Steffen Peters en Suppenkasper over 80%-grens bij kür in Wellington

Op het Global Dressage Festval in Wellington zorgde Steffen Peters gisteren voor een topprestatie met de 12-jarige Suppenkasper (v. Spielberg). De combinatie pakte de zege in de kür op muziek, die door de jury gewaardeerd werd met 81.535%. Deze score was voor het paar de tweede score boven de 80% in dit jaar in de kür op muziek. Begin februari scoorde Peters en de ruin 83.495% bij de kür in Wellington. Door deze overwinning heeft Peters elf overwinningen uit elf starts op het Global Dressage Festival op zijn naam geschreven.

Achter Peters eindigde Yvonne Losos de Muñiz uit de Dominicaanse Republiek. De amazone verbeterde haar persoonlijke record in de kür met 2,7%. Losos de Muñiz kreeg voor haar proef met de KWPN’er Aquamarijn (v. United) 78.910%. Brittany Fraser-Beaulieu zat Losos de Muñiz op de hielen. De Canadees ontving voor haar kür met de 15-jarige All in (v. Tango) 78.720%.

Geweldige voorbereiding

Peters: ”Ik heb mij door de wedstrijden op het Global Dressage Festival geweldig voorbereid op het wedstrijdseizoen en ik kijk uit naar de komende wedstrijden. Vanavond hadden we een kleine fout aan het begin van de serie om de twee, maar de rest van de proef was heel erg goed. Ik ben heel blij dat mijn paard relaxt is in de kür en stilstaat aan het begin en het einde van de proef.”

Geluksvogel

”Hij begint me echt te vertrouwen en ik ben erg trots op hem. Hij is een geweldig paard en ik ben een geluksvogel om op hem te rijden”, aldus Peters.

Bekijk hier de proef van Steffen Peters en Suppenkasper

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl/Persbericht GDF Wellington