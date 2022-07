Steffen Peters en Suppenkasper winnen CDI Kronberg

Steffen Peters en Suppenkasper (v. Spielberg), die onderdeel uitmaakten van het zilveren Amerikaanse dressuurteam op de Spelen van Tokio, wonnen vandaag de Grand Prix tijdens het CDI Kronberg. De Spielberg zoon is sinds de Spelen spaarzaam ingezet en verscheen nog maar enkele keren in de ring. De keren dat hij tussen de witte hekjes verscheen stonden wel altijd garant voor hoge scores. Ook vandaag was dat het geval: Peters reed Suppenkasper naar dik 74%.

Steffen Peters en Suppenkasper maakten dit jaar deel uit van het Amerikaanse team tijdens het CHIO Aken. Daar wist de combinatie nog naar een score van dik 75% te rijden. Vandaag viel de score iets lager uit maar desalniettemin was het een fijne en stabiele proef die uiteindelijk goed was voor 74.630%.

Top drie

Peters gaf duidelijk zijn visitekaartje af en stond op eenzame hoogte op de bovenste trede. Laurence Vanommeslaghe kwam nog het dichts in de buurt. In het zadel van Edison (v. Johnson TN) reed de Belgische amazone een score van 72.630% bij elkaar en was daarmee goed voor de tweede plaats. Hubertus Schmidt maakte de top drie compleet. Hij zadelde Beryll 28 (v. Benneton Dream) en reed naar 72.283%.

Uitslag.