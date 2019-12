Steffen Peters’ Grand Prix-paard Rosamunde terug bij Henri Ruoste

Steffen Peters en Rosamunde (Rock Forever x Fidermark) verschenen sinds de Nations Cup-wedstrijd van juli 2018 in Aken niet meer in de ring. Nu blijkt dat Rosamunde door eigenaresse Akiko Yamazaki kort daarna verhuisd is naar de stallen van Henri Ruste, de eerdere ruiter van de merrie. Dat maakte Eurodressage vandaag bekend.

De twaalfjarige Rosamunde werd in 2013 door Yamazaki aangeschaft als opvolger voor Peters’ Grand Prix-paard Ravel. In 2014 debuteerden Peters en Rosamunde in de internationale Lichte Tour en in 2015 volgde de Grand Prix.

Grand Prix-carrière

De combinatie nam onder andere deel aan de Wereldbekerfinale van 2017 in Omaha, daar eindigden ze als negende in de kür. Na een wedstrijdpauze keerden ze begin 2018 terug in de ring en reden de observatiewedstrijden voor de WEG in Tryon. Daar kwam Peters last-minute aan de start met Suppenkasper omdat Rosamunde niet fit was. De merrie liep haar laatste wedstrijd in de Nations Cup van 2018 in Aken.

Plezier terugvinden

In het najaar van 2018 besloot Yamazaki dat Rosamunde een ruiterwissel nodig had en rust van de hectische internationale concoursen. Daarop bracht ze de talentvolle merrie terug naar haar vorige ruiter Ruoste. Op zijn stal in Duitsland heeft Rosamunde een wellness-programma gehad waarbij ze kans kreeg om te ontspannen, bij te komen van de wedstrijdsfeer en het plezier in het Grand Prix-werk terug te vinden.

Bron: Eurodressage