Steffen Peters grijpt ook zege in WB-kür Thermal

Steffen Peters en Suppenkasper (Spielberg x Krack C) hebben op de wereldbekerwedstrijd in Thermal de kür op muziek gewonnen. Peters stuurde Suppenkasper naar 82,020%, net een fractie onder de score die het duo eerder dit jaar op CDI4* Kronberg liet optekenen.

Peters liet aan Dressage News weten dat de kür één van zijn beste proeven was met Mopsie, zoals de veertienjarige KWPN-ruin thuis wordt genoemd. “Ik was heel blij met hoe hij aanvoelde, nog heel energiek. Een prachtige start van het Wereldbeker-seizoen”, aldus de Amerikaan.

Eerste wedstrijd na Herning

De combinatie begon dit jaar met twee internationale wedstrijden op Amerikaanse bodem en vertrok daarna naar Europa als voorbereiding op de Wereldkampioenschappen in Herning. Op CHIO Aken werden Peters en Suppenkasper met net geen 80% tiende in de kür, een kleine twee weken later wonnen ze zowel de Grand Prix als de kür (82,525%) in Kronberg. Daarna volgde het WK. Daar wist het duo zich met 73,708% net niet voor de kür te kwalificeren.

Internationaal debuut Harrold S

In Thermal was de tweede plaats met 77,500% voor Anna Buffini en FRH Davinia la Douce (v. Don Frederico). Charlotte Jorst stuurde haar routinier Kastel’s Nintendo (v. Negro) met 74,110% naar de derde plaats. De door Adri Zekveld gefokte Harrold S (v. Vivaldi) maakte in Thermal zijn internationale Grand Prix-debuut. Met amazone Claire Darnell liep de KWPN’er met 71,010% naar de vijfde plaats.

